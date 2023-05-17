Железнодорожный вокзал Екатеринбурга отремонтируют к 300-летию города

В Екатеринбурге 10 августа должны отремонтировать железнодорожный вокзал. Спустя несколько дней после этого в городе начнется празднование 300-летия. Согласно данным портала Госзакупок, ремонт фасада обойдется в 16,1 млн руб., а пристройки — в 11,8 млн руб. Заказчиком выступает компания РТК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Подрядчик должен отремонтировать фасад и кровлю, заменить водосточную систему, отделать поручни перил лестниц балкон пристройки. Также потребуется обновить колонны, откосы и балясины.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Екатеринбурге за 178 млн руб. до 2025 года будет отреставрировано здание первого городского театра, в котором ранее располагался кинотеатр «Колизей».

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