В Екатеринбурге полиция провела рейд по поиску нелегальных мигрантов на складе Ozon

Утром 17 мая полиция провела рейд по поиску нелегальных мигрантов на складе Ozon в Кольцовском логопарке. Об этом Е1.ru рассказали в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу. «Рейд направлен на выявление и пресечение нарушений в сфере миграционного законодательства»,— отметили в ведомстве.

По словам одного из сотрудников склада, подобные рейды силовили проводят не в первый раз, и обычно «все проходит мирно». Он отметил, что мигрантов там работает много, а некоторые из них даже не говорят по-русски.

Напомним, в феврале рейд силовиков по выявлению нелегальных мигрантов прошел в мечети на ул. Репина в Екатеринбурге. Тогда прихожане продолжили молитву, несмотря на присутствие силовиков. Действия сотрудников полиции, ФСБ и Росгвардии впоследствии раскритиковала свердловский омбудсмен Татьяна Мерзлякова, заявившая, что ей не нравится, когда людей «вылавливают» во время молитвы.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте