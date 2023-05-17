Теплоходу Енисейского пароходства присвоено имя «Капитан Тронин»

Имя заслуженного капитана Енисейского пароходства Юрия Тронина присвоено судну, на котором он проработал всю свою жизнь. Церемония переименования прошла в Красноярском судоремонтном центре 12 мая.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства Фото: предоставлено пресс-службой Енисейского речного пароходства

Переименование судов – давняя традиция пароходства. Их называют в честь прославленных речников – выдающихся капитанов, механиков, руководителей, внесших большой личный вклад в развитие предприятия и судоходства на Енисее.

Вся трудовая биография Юрия Тронина – без малого полвека – связана с Енисейским речным пароходством, при этом практически всё время он работал на одном теплоходе. В 1972 году окончив речное училище, он начал трудиться в компании третьим штурманом – третьим помощником механика теплохода «Кисловодск», где прошел все ступени карьерной лестницы и достиг должности капитана. 34 года он командовал судном, которое перевозило спецгрузы для «Норникеля», а в весенний период – участвовало в северном завозе в Эвенкию.

За добросовестный труд и высокие показатели в работе Юрий Тронин неоднократно был удостоен краевых, отраслевых и корпоративных наград. Четырежды его награждали нагрудным знаком отличия «За безаварийную работу на речном транспорте», его труд был также отмечен Почетной грамотой губернатора Красноярского края, почетным знаком Енисейского речного пароходства II степени, медалью «За вклад в развитие предприятия» и многими другими.

В память о больших заслугах почетного речника перед компанией его имя нанесли на борт теплохода, капитаном которого он работал. Соответствующие изменения внесены в регистрационные документы судна.

Портрет и трудовую биографию заслуженного речника его вдова передала действующему капитану теплохода. Их разместят в кают-компании. Флаги Енисейского речного пароходства на носу и на корме судна, получившего новое имя, подняли сын и дочь Ю.А. Тронина.

Кстати, Юрий Александрович, вдобавок к многочисленным производственным достижениям, стал еще и родоначальником трудовой династии: сегодня в пароходстве трудится капитан Тронин-младший – командир плавкрана.

«Юрий Тронин был человеком, бесконечно преданным своему делу, вкладывающим в него не только все силы, но и душу. Ему доверяли самые сложные и ответственные задачи, и со всеми капитан успешно справлялся. Под его руководством экипаж работал без аварий и происшествий, качественно и своевременно выполнял судоремонтные работы, содержал теплоход в отличном состоянии, воспитал немало курсантов-практикантов. Имя «Юрий Тронин» на борту – это большая честь для экипажа и высокий профессиональный ориентир. Пусть оно принесет теплоходу удачу и еще полвека успешной безаварийной работы, как это было при Юрии Александровиче», – подчеркнула генеральный директор «Норникель-ЕРП» Ольга Ксанф.

АО «ЕРП»