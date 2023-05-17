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Президент поддержал намерение Андрея Травникова вновь баллотироваться на пост губернатора Новосибирской области

Президент РФ Владимир Путин поддержал намерение губернатора Новосибирской области Андрея Травникова участвовать в выборах главы региона в 2023 году.

«У меня в этом году заканчивается срок полномочий как губернатора Новосибирской области. Я считаю, что я человек вашей большой общероссийской команды, и готов к выполнению любых задач. Но если откровенно, то я хотел бы, конечно, поучаствовать в избирательной кампании этого года, для того чтобы новосибирцы через голосование оценили результаты моей работы»,– сказал губернатор на прошедшей в режиме видеоконференции встрече с Владимиром Путиным.

Президент отметил, что губернатор и его команда «в целом правильно определяет основные направления развития и добивается результатов там, где это наиболее востребовано». «Желаю вам успехов, удачи. Надеюсь, что люди оценят то, что сделано в Новосибирской области. Там не просто у вас стабильная ситуация, она имеет такую устойчивую тенденцию к развитию, а это самое главное»,– сказал президент.

Андрей Травников, чью кандидатуру выдвинула «Единая Россия», победил на выборах губернатора Новосибирской области в 2018 году, набрав 64,52% голосов, явка составила 29,52%. В апреле 2023 года он сообщил, что намерен участвовать в очередных выборах главы региона.

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Оксана Павлова

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