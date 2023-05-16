Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: филология и журналистика, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»33Санкт-Петербургский государственный университет44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ59Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина65Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы78МГИМО МИД России86Казанский (Приволжский) федеральный университет97Национальный исследовательский Томский государственный университет1010Московский городской педагогический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com