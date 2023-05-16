Предметные рейтинги: филология и журналистика, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 3 3 Санкт-Петербургский государственный университет 4 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 9 Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина 6 5 Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 7 8 МГИМО МИД России 8 6 Казанский (Приволжский) федеральный университет 9 7 Национальный исследовательский Томский государственный университет 10 10 Московский городской педагогический университет