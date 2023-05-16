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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: филология и журналистика, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
33Санкт-Петербургский государственный университет
44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
59Государственный институт русского языка им. А.С. Пушкина
65Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы
78МГИМО МИД России
86Казанский (Приволжский) федеральный университет
97Национальный исследовательский Томский государственный университет
1010Московский городской педагогический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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