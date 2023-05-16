Наука 16.05.2023, 16:34 Предметные рейтинги: психология, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»23Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова32Санкт-Петербургский государственный университет44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ56Национальный исследовательский Томский государственный университет65Московский государственный психолого-педагогический университет78Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России87Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России910Казанский (Приволжский) федеральный университет109Южный федеральный университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com