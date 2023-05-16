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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: психология, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
23Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
32Санкт-Петербургский государственный университет
44Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ
56Национальный исследовательский Томский государственный университет
65Московский государственный психолого-педагогический университет
78Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
87Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России
910Казанский (Приволжский) федеральный университет
109Южный федеральный университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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