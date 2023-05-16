Предметные рейтинги: психология, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 2 3 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 3 2 Санкт-Петербургский государственный университет 4 4 Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ 5 6 Национальный исследовательский Томский государственный университет 6 5 Московский государственный психолого-педагогический университет 7 8 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 8 7 Российский национальный исследовательский медицинский университет им. Н.И. Пирогова Минздрава России 9 10 Казанский (Приволжский) федеральный университет 10 9 Южный федеральный университет