Предметные рейтинги: технологии легкой промышленности, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Казанский национальный исследовательский технологический университет 2 2 Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна 3 4 Уфимский государственный нефтяной технический университет 4 3 Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство) 5 5 Омский государственный технический университет 6 6 Ивановский государственный политехнический университет