Наука 16.05.2023, 16:35 Предметные рейтинги: технологии легкой промышленности, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Казанский национальный исследовательский технологический университет22Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна34Уфимский государственный нефтяной технический университет43Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)55Омский государственный технический университет66Ивановский государственный политехнический университет Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com