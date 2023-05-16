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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: технологии легкой промышленности, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Казанский национальный исследовательский технологический университет
22Санкт-Петербургский государственный университет промышленных технологий и дизайна
34Уфимский государственный нефтяной технический университет
43Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина (Технологии. Дизайн. Искусство)
55Омский государственный технический университет
66Ивановский государственный политехнический университет

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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