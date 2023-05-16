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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: техника и технологии наземного транспорта, 2023 год

Место, 2023 годНазвание вуза
1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
3Российский университет транспорта (МИИТ)
4Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I
5Санкт-Петербургский горный университет
6Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)
7Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
8Сибирский федеральный университет
9Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации
10Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет)

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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