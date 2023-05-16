Наука 16.05.2023, 16:35 Предметные рейтинги: техника и технологии наземного транспорта, 2023 год Место, 2023 годНазвание вуза1Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)2Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого3Российский университет транспорта (МИИТ)4Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I5Санкт-Петербургский горный университет6Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ)7Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина8Сибирский федеральный университет9Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации10Южно-Уральский государственный университет (национальный исследовательский университет) Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com