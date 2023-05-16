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Предметные рейтинги: биотехнологии и биоинженерия, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
34Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России
43Университет ИТМО
57Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
65Национальный исследовательский Томский политехнический университет
76Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
88Дальневосточный федеральный университет
99Казанский национальный исследовательский технологический университет
1010Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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