Предметные рейтинги: биотехнологии и биоинженерия, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 4 Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России 4 3 Университет ИТМО 5 7 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 6 5 Национальный исследовательский Томский политехнический университет 7 6 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 8 8 Дальневосточный федеральный университет 9 9 Казанский национальный исследовательский технологический университет 10 10 Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева