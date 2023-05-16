Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: биотехнологии и биоинженерия, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)34Первый Московский государственный медицинский университет им. И.М. Сеченова Минздрава России43Университет ИТМО57Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого65Национальный исследовательский Томский политехнический университет76Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина88Дальневосточный федеральный университет99Казанский национальный исследовательский технологический университет1010Российский химико-технологический университет им. Д.И. Менделеева Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com