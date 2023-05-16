Предметные рейтинги: информационные технологии, 2023 год

Место, 2023 год Место, 2022 год Название вуза 1 1 Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова 2 2 Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет) 3 3 Университет ИТМО 4 5 Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 5 4 Санкт-Петербургский государственный университет 6 6 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 7 7 Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет) 8 8 Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина 9 9 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 10 19 Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)