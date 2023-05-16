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Коммерсантъ FM
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Предметные рейтинги: информационные технологии, 2023 год

Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза
11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова
22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)
33Университет ИТМО
45Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»
54Санкт-Петербургский государственный университет
66Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого
77Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)
88Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина
99Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ
1019Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)

Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com

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