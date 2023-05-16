Наука 16.05.2023, 16:36 Предметные рейтинги: информационные технологии, 2023 год Место, 2023 годМесто, 2022 годНазвание вуза11Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова22Московский физико-технический институт (национальный исследовательский университет)33Университет ИТМО45Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики»54Санкт-Петербургский государственный университет66Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого77Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)88Уральский федеральный университет имени первого президента России Б.Н. Ельцина99Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ1019Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет) Полные версии рейтингов размещены на сайте рейтингового агентства RAEX raex-rr.com