Из Греции в РФ экстрадируют гражданина, осужденного почти на 12 лет за убийство в Сочи

В Россию из Греции для отбывания наказания экстрадируют гражданина, осужденного за убийство в Сочи. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

25 августа 2017 года в Сочи Нодар Малашхия прибыл с друзьями для выяснения отношений к дому знакомого. Конфликт перерос в драку, и во время нее оппонент достал пистолет и выстрелил в воздух. Малашхия несколько раз ударил его по голове, выхватил пистолет и выстрелил ему в спину. От полученных ранений мужчина скончался.

В июле 2018 года Центральный райсуд Сочи признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное ношение огнестрельного оружия). Малашхия скрылся от правоохранительных органов и был объявлен в розыск. 12 октября 2020 года с учетом кассационного определения Судебной коллегии по уголовным делам Четвертого кассационного суда общей ему назначили 11 лет и 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года.

В ноябре 2020 года мужчину задержали на территории Греции. Генпрокуратура РФ направила зарубежным коллегам запрос об экстрадиции и добилась от греческих органов положительного решения. Теперь в сопровождении спецконвоя Нодара Малашхию доставят в Москву.

Татьяна Ручкина

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