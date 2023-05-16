Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает о новостях, посвященных новому устройству от американской корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters Фото: Mike Segar/File Photo, Reuters

До ежегодной конференции разработчиков Apple осталось три недели, а вот сомнений на счет презентации на этом мероприятии «яблочной» гарнитуры смешанной реальности почти нет. К слухам об активной работе купертиновской команды вокруг нового продукта прибавилась важная новость.

Ведомство по интеллектуальной собственности Новой Зеландии в своем Twitter подтвердило информацию о регистрации словесного знака xrOS — именно такое сокращение выбрала Apple для операционной системы своего нового продукта среди прочих вариантов, сообщало агентство Bloomberg.

Ценность этой информации в том, что зарегистрированный словесный знак, в отличие от просто товарного, кроме сочетания самих букв, учитывает используемый шрифт. То есть для организации, подавшей заявку, крайне важна стилистика. Дальше проще. В варианте xrOS, который зафиксировали в Новой Зеландии, использован шрифт San Francisco. Его создала Apple, и он применяется в логотипах семейных платформ: iOS, macOS, watchOS и tvOS.

Конечно, можно было бы вообще обойтись без интриги и просто взглянуть на компанию, которая подавала заявку. Но в Apple часто действуют секретно, вероятно, из соображений безопасности. И в этом случае регистрацией знака занималась совсем другая организация. Но желание зафиксировать именно словесный знак, как мне кажется, полностью выдает конечного заказчика.

Ежегодная всемирная конференция разработчиков стартует 5 июня. Именно в первый день мероприятия Apple презентует свои новинки. Гарнитура смешанной реальности в случае ее анонса получит статус новой категории в «яблочной» продуктовой линейке впервые с 2015 года, после презентации Apple Watch.

По данным Wall Street Journal, инженеры снабдили гарнитуру большим числом сенсоров, дисплеями высокой четкости, а также камерами с высоким разрешением. Эти компоненты должны обеспечить глубокое погружение пользователей в дополненную реальность.