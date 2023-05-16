Специалисты «Россети Кубань» восстанавливают электроснабжение части потребителей г. Краснодара

Энергетики филиала «Россети Кубань» — «Краснодарские электрические сети» восстанавливают электроснабжение части потребителей г. Краснодара, оставшихся без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции.
По предварительным данным, причиной локального ограничения электроснабжения стало повреждение в кабельной линии электропередачи, вызвавшее задымление на энергообъекте.
В настоящее время энергетики «Россети Кубань» переключают электроснабжение потребителей на резервные схемы.
Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждении энергообъектов можно круглосуточно по единому телефону горячей линии компании «Россети» 8-800-220-0-220
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