Специалисты «Россети Кубань» восстанавливают электроснабжение части потребителей г. Краснодара

Энергетики филиала «Россети Кубань» — «Краснодарские электрические сети» восстанавливают электроснабжение части потребителей г. Краснодара, оставшихся без света из-за технологического нарушения на высоковольтной подстанции.

По предварительным данным, причиной локального ограничения электроснабжения стало повреждение в кабельной линии электропередачи, вызвавшее задымление на энергообъекте.

В настоящее время энергетики «Россети Кубань» переключают электроснабжение потребителей на резервные схемы.

Сообщить о нарушениях электроснабжения и повреждении энергообъектов можно круглосуточно по единому телефону горячей линии компании «Россети» 8-800-220-0-220

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