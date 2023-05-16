В Воронеже осенью пройдет третий всероссийский фестиваль документального театра «Вербатимфест» за 4,5 млн рублей

С 5 по 15 октября в Воронеже на базе негосударственного Нового театра пройдет третий фестиваль документального театра «Вербатимфест». Об этом рассказали в Новом театре.

На фестиваль приедут «лучшие образцы документального театра для молодежной аудитории». В основную программу вошли девять спектаклей из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Твери. Подробнее о них организаторы планируют рассказать летом.

Также на фестивале пройдет «Лекторий» — цикл из восьми лекций для подростков, молодежи и театральных деятелей, которые прочтут эксперты из сфер фотографии, кино, театра, продюсирования и хореографии. Кроме того, на «Вербатимфесте» организуют четыре лаборатории по изучению «документального искусства»: фотографии, хореографии, театру, драматургии. В каждую лабораторию будут набраны подростки, которые во время фестиваля «под руководством экспертов будут познавать и изучать данный вид искусства, по итогам состоятся открытые показы».

Спецпроектом станет документальный спектакль Black box, который должен стать «арт-терапией для подростков». Его поставит номинант на премию «Золотая маска» Виталий Федоров.

Ключевым отличием третьего «Вербатимфеста» организаторы назвали «упор на образовательную программу в формате лектория, а также создание творческих лабораторий». «Это расширит границы и масштаб фестиваля, делая его уже не просто театральным событием, а настоящим мультижанровым культурным явлением», — считают в театре.

На организацию «Вербатимфеста» Новый театр получил 2,79 млн руб. гранта от Президентского фонда культурных инициатив. Общий бюджет проекта заявлен на уровне 4,49 млн. Софинансирование к гранту составит 1,69 млн.

В описании проекта указано, что спектакли фестиваля «несут высокую социальную ценность, необходимый духовный базис развития современного общества»: «Подростковый кризис один из самых сложных периодов. Подростки больше других возрастных групп страдают от нестабильности социальной, экономической и моральной обстановки в стране, потеряв сегодня необходимую ориентацию в ценностях и идеалах — старые разрушены, новые еще не созданы». По мнению организаторов, на фестивале «поднимаются важнейшие вопросы становления подростка, определения себя в мире, поиска своей идентичности, своих корней, ценности семьи», а также проблемы жизни и смерти, дружбы и любви, милосердия и сострадания. «Благодаря документальному языку спектаклей, когда подросток понимает, что нет выдуманных персонажей, а есть реальные люди, он погружается в честную атмосферу и проживает все происходящее на сцене вместе с героями. Театральное действие вызывает разные чувства у подростков и способно через чувственное восприятие расширять эмоциональную память», — написано в заявке.

Какой грантовый спектакль Новый театр готовил с участием подростков — читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Воронеж — и точка».

Александр Прытков

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