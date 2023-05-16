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В ходе СВО погиб командир-мотострелок из Ярославской области

1 мая в ходе специальной военной операции погиб уроженец Борисоглебского района, командир мотострелкового отделения мотострелкового взвода мотострелковой роты 254 мотострелкового полка Сергей Кучин. О гибели земляка в социальных сетях сообщила глава Борисоглебского района Айнаш Кислякова.

Свечи на службе в Ярославле

Свечи на службе в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Свечи на службе в Ярославле

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Сергею Кучину было 30 лет, он окончил Ляховскую основную общеобразовательную школу в Борисоглебском районе.

«Он был добрым, отзывчивым парнем, хорошим сыном и другом. От себя лично и от жителей Борисоглебского района выражаю самые искренние соболезнования родным и близким Сергея»,— написала Айнаш Кислякова.

О дате и месте прощания с Сергеем Кучиным администрация района сообщит дополнительно.

Андрей Иванов

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