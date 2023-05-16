Причалы в Тутаеве установит подрядчик из Москвы

ООО «Научно-производственный центр «Родемос», зарегистрированное в Москве, заключит государственный контракт на установку причалов в Тутаеве. Информация размещена на портале госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Понтонный причал

Фото: ЕИС «Закупки» Понтонный причал

Фото: ЕИС «Закупки»

Заказчиком работ выступает областное ГКУ «Единая служба заказчика». Стоимость контракта на поставку двух понтонных причалов составила 80,45 млн руб. Работы по установке должны быть выполнены в срок до 15 мая 2024 года. Предполагается, что плавучие объекты НПЦ «Родемос» установит на правом и левом берегу Тутаева.

В государственном контракте прописаны технические характеристики объекта: плавучий причал с корпусом из полимерных модулей плавучести может вместить 50 пассажиров, масса проезжающего по причалу автомобиля может составить 25 тонн. Габаритная длина причала — 20,5 м, ширина причальной части — 20 м.

«Причалы предназначаются для швартовки, въезда и выезда автомобильного транспорта с парома на берег и с берега на паром соответственно. Оборудование и комплектующие материалы причала должны быть изготовлены не ранее 2022 года. Минимальный срок службы причала должен составлять не менее 30 лет»,— отмечается в техзадании к контракту.

Андрей Иванов