В полиции рассказали подробности ДТП с 5 иномарками на Северном мосту в Краснодаре

В Краснодаре на Северном мосту произошла авария с участием пяти иномарок. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару.

33-летний водитель «Мерседес» двигался по ул. Филатова со стороны ул. Ялтинская в сторону ул. Школьной. Напротив дома 55 по ул. Филатова он не выдержал безопасное расстояние с попутно двигающимся «Фордом» и столкнулся с ним.

Из-за этого «Форд» врезался в «Инфинити», а «Мерседес» изменил траекторию движения и столкнулся с «Хендай», который в свою очередь въехал в «Хонду».

В результате ДТП пострадавших нет. В отношении водителя «Мерседеса» вынесли постановление по ч. 1 ст. 12.15 КОАП РФ (Нарушение правил расположения транспортного средства на проезжей части дороги, встречного разъезда или обгона).

Татьяна Ручкина

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