В Крыму в суд направят дело судьи, подговорившего жителя Кубани взять вину за смертельное ДТП на себя

В Крыму завершилось расследование уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего мирового судьи по факту смертельной аварии в Керчи. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю Фото: пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю

По данным следствия, в 2019 году мужчина, управляя автомобилем Skoda, ехал по Камыш-Бурунскому шоссе на высокой скорости. При этом он проехал на красный сигнал светофора и сбил на перекрестке пешехода. Экс-судья не оказал пострадавшему помощи и скрылся с места ДТП. Пострадавший умер в больнице через несколько недель из-за полученных травм.

В ведомстве отметили, что бывший судья подговорил жителя Кубани за деньги взять вину за аварию на себя. Сообщается, что подозреваемый подбросил в машину улики, свидетельствующие о присутствии подставного виновника в автомобиле, сообщил ему все детали происшествия и подделал договор купли-продажи машины, оформленный «задним числом».

«Должностное лицо ввело знакомого в заблуждение относительно состояния здоровья пострадавшего и дальнейших юридических последствий»,— говорится в сообщении.

Проведенные в ходе следствия экспертизы и опросы свидетелей позволили установить подлинные обстоятельства аварии. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения и передачи документов в суд.

Анастасия Донскова

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