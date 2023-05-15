В Адыгее на подростка завели дело из-за кражи 97 тысяч рублей

Следственным отделом по Майкопскому району следственного управления СКР по Республике Адыгея возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего подростка, который подозревается в преступлении по ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража, то есть хищение чужого имущества с проникновением в жилище).

По данным следствия, в апреле 2023 года несовершеннолетний житель поселка Каменномостского зашел в домовладение через незакрытую дверь и похитил 97 тыс. руб.

Расследование уголовное дела продолжается.

Олег Исаев

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