Нововоронежская АЭС: в Нововоронеже при поддержке атомщиков прошёл Всероссийский турнир по самбо среди девушек из более чем 20-ти регионов страны

11 мая 2023 года в спорткомплексе «Старт» г. Нововоронежа при поддержке Нововоронежской АЭС (входит в АО «Концерн Росэнергоатом») состоялся Всероссийский турнир по самбо среди девушек «Родина-мать!».

Фото: КТВ г. Нововоронежа

Масштабный спортивный праздник был приурочен к торжествам в честь Дня Победы. Второй год подряд единственный в России турнир для девочек прошел в Воронежской области. На этот раз в нем приняли участие более 300 юных самбисток из 21 региона страны.

«Будущее России - это, в первую очередь, дети. Концерн «Росэнергоатом» делает все для того, чтобы молодежь была здоровой, всесторонне развитой и спортивной. Для нас вообще это событие знаковое - Нововоронеж впервые принимает соревнования Всероссийского уровня, и мы постарались создать все условия для того, чтобы турнир прошел на высочайшем уровне. И спортивный праздник удался!», - отметил директор Нововоронежской АЭС, депутат Воронежской областной Думы Владимир Поваров.

Заместитель председателя Воронежской областной Думы Александр Солодов от имени председателя Воронежской областной Думы, секретаря регионального отделения партии «Единая Россия», председателя регионального общественного совета партпроекта «Za самбо» Владимира Нетесова поздравил спортсменов и зачитал Приветственный адрес.

В нем отмечено, что в Воронежской области самбо пользуется большой популярностью как среди детей, так и взрослых. Этот вид спорта дает базу для физического и духовного развития, воспитывает уверенность в себе, крепкий характер, дисциплинированность, ответственность.

Фото: КТВ г. Нововоронежа

«В прошлом году в турнире по самбо участвовали 150 юных спортсменок из семи регионов. Проект получил много положительных откликов, поэтому в 2023 году ему придали статус Всероссийского. На этот раз спортсменов в два раза больше, и представлен уже 21 регион. Планируем, что в следующем году соревнования будут носить статус международных», - рассказала депутат регионального заксобрания от «Единой России» Ольга Ортина.

Сегодня Правительство РФ, региональные власти и крупные отечественные компании уделяют все больше внимания поддержке различных спортивных соревнований, а также мероприятий, направленных на популяризацию активного и здорового образа жизни среди молодежи. Благодаря этому происходит динамичное развитие доступной спортивной инфраструктуры. ГК «Росатом» и его предприятия принимают активное участие в этой работе.