Роскомнадзор закупит для Крыма и Севастополя оборудование для отслеживания беспилотников

Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр закупит для Крыма, Севастополя и Ростова-на-Дону оборудование для определения местоположения источников радиоизлучения и анализа спектра. Их стоимость составит 1,77 млрд руб., сообщает Forbes.

Поставить оборудование планируется в местные отделения центра в Крыму, Севастополе и Ростове-на-Дону. За счет него Роскомнадзор сможет контролировать и расчищать радиочастотный спектр. При этом, поскольку это оборудование двойного назначения, с помощью него можно также эффективно прикрыть небо от прилета беспилотников.

В ГРЧЦ и Роскомнадзоре отметили, что центр на постоянной основе модернизирует оборудование. Как отмечает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков, такое оборудование используется для определения местоположения базовых станций мобильных операторов, а также для контроля спектра. Он считает, что закупка на такую сумму обоснована, поскольку на новых территориях идет масштабное строительство мобильных сетей.

Источник в телекоммуникационной отрасли отмечает, что с помощью передвижного пеленгатора можно найти незаконно установленные базовые станции или другие источники радиоизлучения, которые, к примеру, создают помехи в работе сетей сотовой связи. Также новое оборудование позволит проверять соответствие заявленных операторами значений излучения реальным показателям.

Также эксперты отмечают, что оборудование может использоваться и для выявления операторов дронов. Оно может не только находить радиосигнал коптера, дрона или другого беспилотника, но и определять место его запуска и управления. Источник считает, что при правильном размещении оборудование позволит решить вопрос с прилетами БПЛА в Россию более чем на 80%.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФГУП «Главный радиочастотный центр» зарегистрировано в Москве в 2001 году. Врио гендиректора является Руслан Нестеренко. Компания занимается деятельностью в области связи на базе проводных технологий. В 2022 году выручка предприятия составила 2,9 млрд руб., чистая прибыль — 41,4 млн руб.

В 2014 году украинские операторы прекратили работу в Крыму, а четыре основных российских оператора не стали заходить на эту территорию, опасаясь санкций. Тогда в регионе заработал мобильный оператор «К-Телеком» (бренд Win Mobile). Летом 2016 года на сети появился виртуальный оператор «КТК-Телеком» (бренд «Волна мобайл»).

Татьяна Ручкина

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