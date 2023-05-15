Главные новости за неделю 10–14 мая. Кубань, Крым, Адыгея

Следователи предъявили обвинение троим фигурантам по делу об убийстве в Краснодарском крае аниматоров — 37-летнего Кирилла Чубко и 19-летней Татьяны Мостыко.

Депутат Госдумы Александр Хинштейн возмутился отсутствием праздничной символики в отелях сочинского курорта Красная Поляна. Он также сообщил о жалобах жителей, якобы заявивших, что администрация курорта запретила отмечать День Победы.

В Джанкойском районе Крыма во время учебно-тренировочного полета упал военный вертолет. Оба летчика погибли.

Школьница из Кропоткина вместе с матерью принесла публичные извинения за пост, содержащий бранную лексику по отношению к параду Победы.

Красноармейский районный суд лишил свободы четырех подростков за преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки.

В Краснодаре жители поселка Российский выразили недовольство строительством маленькой детской поликлиники на 150 посещений вместо медучреждения на 500 посещений, которое планировалось в поселении изначально. Они направили обращение Владимир Путину.

Полиция Кущевского района начала проверку после публикации видео с детьми, играющими в мяч на военном памятнике.

Предварительная стоимость строительства курорта «Новая Анапа» составляет около 1 трлн руб. По словам мэра, это не окончательная цифра.

На Курортном проспекте в Сочи 28-летняя девушка за рулем Lamborghini Aventador в пятницу, 12 мая, не справилась с управлением и врезалась в дерево. Спорткар стоит около 13 млн руб.

Специалисты центра «Фобос» сообщили, что май 2023 года в Сочи стал самым холодным за последние 108 лет. Средняя температура воздуха с начала месяца отстает от климатической нормы на 2,4 градуса.

К летнему сезону жители и гости Краснодарского края раскупили почти все билеты на скоростной поезд «Ласточка», курсирующий по маршруту Анапа — Сочи.

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