На Кубани коронавирусом за сутки заболели 33 человека

В Краснодарском крае за минувшие сутки коронавирус выявили у 33 человек. По данным регионального оперштаба, среди заболевших 17 женщин и 16 мужчин.

В Краснодаре зарегистрировали 11 новых пациентов, в Сочи — шесть. По три человека заболели в Новороссийске и Анапе, по два — в Геленджике и Северском районе. По одному инфицированному жителю выявили в Тимашевском, Приморско-Ахтарском, Новокубанском, Курганинском, Калининском и Ейском муниципалитетах.

Всего с начала пандемии на Кубани зарегистрировали 362288 случаев заболевания COVID-19. За все время с выздоровлением выписали 350785 пациентов, 11199 человек скончались.

Анастасия Донскова

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