В Краснодаре на летний период сократили количество ярмарок выходного дня

С 13 мая и до октября в Краснодаре сокращают количество ярмарок выходного дня из-за теплой погоды. Теперь в городе будут работать не 12, а 10 торговых площадок, сообщили в пресс-службе мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Краснодара Фото: пресс-служба мэрии Краснодара

«Торговые площадки по проспекту Чекистов и на улице Буденного временно закрываются. Поскольку на них нет необходимых условий для хранения продуктов в теплое время»,— отметила начальник управления торговли и бытового обслуживания населения Краснодара Ольга Ольшанская.

На ярмарках жители города могут купить овощи, фрукты, мед, зелень, выпечку и другие продукты. В летний период торговые площадки будут работать до 15 часов. Они будут расположены на улицах: Архитектора Ишунина (вблизи дома №7/1), Бургасская (№31/1), Восточно-Кругликовская (№26), Уральская (№170/7), Евдокии Бершанской (№216/1), Героя Яцкова (№11), Дзержинского (№213), Каляева (№198), Одесская (№48) и Западный обход (№34).

Татьяна Ручкина

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