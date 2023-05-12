В Адыгее будут судить мошенников за обман дольщиков на 13 млн рублей

В Тахтамукайском районе будут судить двух жителей Краснодара и Волгоградской области. Их обвиняют в мошенничестве более чем на 13 млн руб. при долевом строительстве дома в ауле Новая Адыгея, сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

По версии следствия, в 2014 году двое мужчин создали жилищно-строительный кооператив для похищения денег его участников. Дом планировали построить в ауле Новая Адыгея. С 16 членами кооператива заключили договоры о порядке выплаты взносов и предоставления жилья. По этим документам дольщики должны были получить квартиры не позднее августа 2015 года. Однако полученными деньгами мошенники распорядились по своему усмотрению.

Преступников обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в особо крупном размере). Теперь уголовное дело с обвинительным заключением направлено в Тахтамукайский районный суд для рассмотрения. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

Татьяна Ручкина

Читайте нас в Telegram