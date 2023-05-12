В Краснодаре на улице Батуринская достроили детский сад на 350 мест

В Краснодаре завершили строительство детского сада на 300 мест по улице Батуринская. Сейчас готовится пакет документов на получение разрешения на его ввод в эксплуатацию. Принять детей дошкольное учреждение планирует в октябре 2023 года, сообщает пресс-служба мэрии.

На первом этаже детского сада находятся пищевой и медицинский блоки, на втором — музыкальный и спортивные залы и административные помещения. Групповые ячейки расположены на всех этажах здания. На прилегающей территории учреждения установлены детские игровые и спортивные площадки, а также теневые навесы.

«Продолжается возведение соцобъектов в новых развивающихся микрорайонах, чтобы школы и детские сады были для жителей в шаговой доступности. Часть из них будет сдана в этом году»,— отметил директор департамента строительства Иван Горобец.

11 мая стало известно, что также достроили детский сад на 350 мест в станице Елизаветинской. Планируется, что принимать детей учреждение начнет в четвертом квартале 2023 года.

Татьяна Ручкина

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