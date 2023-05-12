«НЭСК» проводит новую акцию для потребителей «ЭДОвыгодно»

С 1 мая по 10 июня 2023 года компания «НЭСК» проводит акцию «ЭДОвыгодно» для потребителей — индивидуальных предпринимателей, юридических и физических лиц, которые используют электроэнергию в коммерческих целях и состоят в договорных отношениях с компанией.

Для участия в акции нужно в период ее проведения подключиться к системе ЭДО АО «НЭСК», подписать дополнительное соглашение и акцептовать приглашение в ЭДО.

Все участники, выполнившие условия акции, по умолчанию станут ее победителями. Срок авансового платежа будет перенесен на дату окончательного расчета в июле и августе 2023 года.

Как рассказали в компании, победители будут определяться просто. Будет сделан отбор участников, подписавших дополнительное соглашение о подключении ЭДО и акцептовавших эту систему в период проведения акции.

Для каждого участника важно выполнить все условия акции. Иначе информация о нем просто не будет включена в соответствующий перечень.

С правилами проведения «ЭДОвыгодно» можно ознакомиться на официальном сайте АО «НЭСК» в разделе «Акции».

Номера договоров победителей будут опубликованы на сайте до 25 июня 2023 года.

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