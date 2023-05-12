Уровень воды реки Обь в Югре за два дня поднялся почти на 50 сантиметров

За прошедшие два дня уровень воды в реке Обь в районе Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) поднялся на 44 см. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города. Сейчас уровень воды составляет 670 см.

«Мониторинг уровней воды осуществляется ежесуточно. В муниципальных образованиях заблаговременно проведены превентивные противопаводковые мероприятия, проверена готовность спасательных служб и служб жилищно-коммунального хозяйства»,– отметили в администрации.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что в Югре в зону возможного затопления в связи паводкоопасным сезоном попадают 46 населенных пунктов, в шести из которых имеют большой риск частичного затопления.

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