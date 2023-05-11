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Жителям Кубани выплатили 188 млн рублей компенсации за газификацию

Более 2,2 тыс. жителей Краснодарского края получили 188 млн руб. компенсации за газификацию внутри земельного участка. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Выплаты в размере до 105 тыс. руб. предоставляют с июня 2022 года. Их могут получить социально незащищенные жители. Замгубернатора Кубани Андрей Прошунин отметил, что по числу домов, к которым подведен газ, регион занимает третье место в стране после Московской области и Башкортостана.

На Кубани уже утвержден новый порядок, по которому деньги перечисляют напрямую на счет газораспределительной организации. Это снижает финансовую нагрузку на людей. Раньше жителям подключали газ только после оплаты, а уже потом им компенсировали часть расходов.

По данным на середину апреля 2023 года, компенсация за газификацию внутри земельного участка была направлена более чем 1 тыс. жителей. Тогда из бюджета региона выделили 100 млн руб.

Татьяна Ручкина

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