Банк Англии повысил ключевую ставку до 4,5% годовых

Банк Англии повысил ключевую ставку с 4,25% до 4,5% годовых, указано в официальном сообщении регулятора. В пользу повышения проголосовали 7 членов комитета по денежно-кредитной политике (ДКП) из 9. Отмечается, что повышение предпринимается для достижения целевого показателя по уровню инфляции в 2%.

«Экономика подверглась череде крупных, повторяющихся потрясений. Денежно-кредитная политика призвана обеспечить адаптацию к этим шокам и устойчивое возвращение инфляции к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе»,— сказано в сообщении Банка Англии.

Согласно прогнозу профильного комитета, пика в 4,75% уровень ключевой ставки достигнет в IV квартале 2023 года, после чего, по замыслу, начнется постепенное снижение к 3,5%.

«Комитет продолжит следить за показателями инфляционного давления, в том числе за жесткостью условий на рынке труда, динамикой роста заработной платы и инфляцией цен на услуги. Комитет будет корректировать ставку по мере необходимости, чтобы вернуть инфляцию к целевому уровню 2% в среднесрочной перспективе»,— отмечается в сообщении регулятора.

По итогам I квартала 2023 года уровень инфляции составил 10,2%. Показатель превысил прогнозы комитета по ДКП. Неожиданный рост был зафиксирован в потребительском сегменте, в частности, продуктовом. Британский регулятор ожидает резкого снижения уровня инфляции уже в апреле — в частности, за счет снижения расходов игроков и домашних хозяйств на электроэнергию. В то же время выравнивание цен на продовольствие пойдет медленнее, чем ожидалось ранее, констатировали в британском ЦБ.

Григорий Лейба