Два кубанских застройщика вошли в топ-10 по скорости строительства жилья

Два застройщика из Краснодарского края вошли в рейтинг лучших по скорости строительства домов. Список опубликован на сайте «Единого ресурса застройщиков».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

«Объединение застройщиков ВКБ-Новостройки» оказалось на третьем месте. Один дом в среднем компания строит за 653,3 дня. Благодаря таким темпам за три года застройщик ввел по договорам долевого участия 1,2 млн кв. м.

Компания DOGMA из Краснодарского края заняла шестое место в рейтинге. У нее скорость строительства одного дома составляет 809,6 дней. За три года по ДДУ застройщик ввел 611,3 тыс. кв. м.

Быстрее всех в России строит дома компания «Унистрой» из Татарстана — один дом за 324,7 дня. За три года застройщик ввел 516 тыс. кв. м. Второе место досталось «ДСК» из Воронежской области — один дом за 544 дня, за три года по ДДУ он ввел 699,5 тыс. кв. м жилья.

Татьяна Ручкина

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