Компания Hyundai обновила хэтчбек i20, освежив внешность модели и расширив ее оснащение.

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Рестайлинговая версия получила переработанную решетку радиатора, новые бампера и измененную оптику. Появились новые варианты окраски кузова, включая яркий оттенок Lucid Lime, который также доступен как один из вариантов цветных вставок в салоне.

Модернизированный хэтчбек получил обновленную мультимедийную систему с поддержкой онлайн-сервисов, а также расширенный комплекс фирменных ассистентов водителя Hyundai Smart Sense. Часть новых электронных систем доступна в базовой комплектации, а часть предлагается в качестве опции.

После планового обновления в линейке моторов остались только 2-цилиндровый турбированный литровый бензиновый двигатель на 100 или 120 л.с. с 48-вольтовой гибридной системой и 6-ступенчатой механической или 7-ступенчатой роботизированной коробками передач.

На рынок рестайлинговый Hyundai i20 выйдет в 2023 году. Позднее будут обновлены другие версии хэтчбека, включая «заряженный» вариант Hyundai i20 N.

Максим Вершинин

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