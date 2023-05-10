Белгородские энергетики почтили память героев Великой Отечественной войны

Сотрудники филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» присоединились к ежегодной акции «Волна памяти», посвященной Победе в Великой Отечественной войне.

Фото: Белгородэнерго

Энергетики преклонили головы перед мемориалом «Скорбящая мать» на Соборной площади и возложили цветы и венки к Вечному Огню, почтив память тех, кто в той кровавой войне погиб, не дав фашистам уничтожить наше Отечество.

«Этот день, 9 мая, объединил нас священной памятью о ратном подвиге и самоотверженном труде нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Участием в акции мы каждый раз подчеркиваем: никто не забыт, ничто не забыто!», - отметил заместитель генерального директора – директор филиала ПАО «Россети Центр» - «Белгородэнерго» Антон Герасимов.