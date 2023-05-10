Нижегородца задержали за одежду с перечеркнутым изображением Владимира Путина

Полицейские задержали жителя Нижнего Новгорода Дмитрия Шелтера, который был одет в худи с перечеркнутым изображением президента Владимира Путина. В отношении нижегородца составлен протокол по статье о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), сообщила правозащитная организация «ОВД-Инфо» (внесена в реестр иностранных агентов).

Инцидент случился 9 мая. У нижегородца сняли отпечатки пальцев, а худи изъяли, рассказал Дмитрий Шелтер «ОВД-Инфо».

Статью о дискредитации российских военных ввели в Кодекс об административных правонарушениях в марте 2022 года. В качестве наказания для граждан предусмотрен штраф в размере от 30 тыс. до 50 тыс. руб. В 2022 году в Нижегородской области по этой статье составлено 66 протоколов и возбуждено пять уголовных дел.

Елена Ковалева