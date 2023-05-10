Глава поселения в Омской области лишился должности из-за утраты доверия

В Омской области досрочно прекращены полномочия главы сельского поселения в связи с утратой доверия, сообщает прокуратура региона. Основанием стала проверка соблюдения чиновником законодательства о противодействии коррупции, организованная ведомством. Она установила, что чиновник не предоставил сведения о недвижимости, находящейся у него в собственности, на сумму более 2,5 млн руб.

Прокуратура потребовала прекратить полномочия главы поселения. Однако Совет сельского поселения это требование не удовлетворил. «В связи с чем межрайонный прокурор направил в суд административное исковое заявление о признании бездействия органа местного самоуправления незаконным и прекращении полномочий главы поселения в связи с утратой доверия»,- сообщили в прокуратуре. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства в полном объеме.

В марте сообщалось, что в связи с утратой доверия был уволен с муниципальной службы начальник управления транспорта и связи Кемерова Алексей Ермолаев. Проверка выявила приобретение им объектов недвижимости и автомобиля на общую сумму более 10 млн руб., что превышало доходы чиновника за три последних года.

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Оксана Павлова