Главные новости за выходные 6–9 мая. Кубань, Крым, Адыгея

В Ейске водитель автомобиля «Нива» взорвал себя в автомобиле после того, как его остановили сотрудники полиции. Сотрудники правоохранительных органов попытались взять автомобиль штурмом, но именно в этот момент владелец привел в действие неустановленное взрывное устройство. Водитель погиб, двое силовиков получили контузию.

В станице Тамань в огород местного жителя упал неизвестный предмет. Как утверждают очевидцы, перед падением предмета был слышен хлопок. Телеграм-канал Shot сообщил, что после падения в Тамани эвакуировали 57 человек, в том числе 12 детей.

В ночь на 7 мая над Черным морем в районе Севастополя системы ПВО и РЭБ уничтожили 22 украинских беспилотника.

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин открыл памятник погибшим бойцам в станице Бакинской, под Горячим Ключом.

Два человека проникли на территорию воинской части в Новороссийске. Часовой после предупредительных выстрелов в воздух открыл огонь на поражение, в результате один из вторгнувшихся был застрелен.

В Краснодаре из-за сильного дождя отменили все праздничные мероприятия в честь Дня Победы, которые должны были проводиться под открытым небом. В столице Кубани за сутки в осадкомеры метеорологов попало 35 мм осадков, что составляет более половины от майской нормы.

В ночь на 8 мая под Ейском столкнулись два легковых автомобиля. В результате ДТП погибли три человека. После столкновения машины загорелись.

Жители Кубани создали петицию с требованием пожизненного срока для убийц аниматоров. За сутки ее подписали 11 тыс. человек.

Жители Новороссийска пожаловались на то, что при покраске лавочки в одном из дворов используются желтый и голубой цвета, в результате властям пришлось распорядиться о перекраске скамейки.

Футбольный клуб «Краснодар» на своем поле обыграл самарские «Крылья Советов» в матче 26-го тура Российской премьер-лиги. Встреча закончилась со счетом 2:1. Краснодарцы смогли вырвать победу на последних минутах матча.

В поселке Энем (Адыгея) произошло смертельное ДТП, его жертвой стал трехмесячный ребенок.

В Усть-Лабинском районе неизвестные осквернили памятник советским воинам. Злоумышленники экскрементами сделали на памятнике кощунственную надпись.

В Ялте состоялось открытие первого в Крыму отделения Сбербанка.

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