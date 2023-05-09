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Салют в честь Дня Победы в Новороссийске начнется в 22:00

Праздничный салют в честь Дня Победы в Новороссийске начнется в 22:00 на Западном молу, сообщили в пресс-службе администрации города. Его будет видно со всех сторон Цемесской бухты.

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Перед салютом на морвокзале пройдет четырехчасовой праздничный концерт. Перед жителями и гостями Новороссийска выступят творческие коллективы и оркестр. Начнется концертная программа в 18:00.

Фотогалерея

Как прошел единственный на Кубани парад Победы

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Главный зритель парада Победы в Новороссийске — ветеран Великой Отечественной войны Григорий Коваленко

Главный зритель парада Победы в Новороссийске — ветеран Великой Отечественной войны Григорий Коваленко

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Почетные гости

Почетные гости

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Первыми прошли барабанщики Казачьего кадетского корпуса

Первыми прошли барабанщики Казачьего кадетского корпуса

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Новороссийские десантники выстроились на улице Советов

Новороссийские десантники выстроились на улице Советов

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Во время парада непрерывно шел дождь

Во время парада непрерывно шел дождь

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Парад Победы принял командир НВМБ, контр-адмирал Виктор Кочемазов

Парад Победы принял командир НВМБ, контр-адмирал Виктор Кочемазов

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Механизированную колонну на параде Победы возглавил отреставрированный танк Т-34

Механизированную колонну на параде Победы возглавил отреставрированный танк Т-34

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Патрульный катер Новороссийской военно-морской базы

Патрульный катер Новороссийской военно-морской базы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Болотоход с гидроциклом

Болотоход с гидроциклом

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

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Главный зритель парада Победы в Новороссийске — ветеран Великой Отечественной войны Григорий Коваленко

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Почетные гости

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Первыми прошли барабанщики Казачьего кадетского корпуса

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Новороссийские десантники выстроились на улице Советов

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Во время парада непрерывно шел дождь

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Парад Победы принял командир НВМБ, контр-адмирал Виктор Кочемазов

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Механизированную колонну на параде Победы возглавил отреставрированный танк Т-34

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Патрульный катер Новороссийской военно-морской базы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Болотоход с гидроциклом

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион»

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы

Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Смотреть

Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске ознаменовал традиционный орудийный выстрел с борта крейсера «Михаил Кутузов». Он прозвучал ровно в 10:00.

Наталья Решетняк

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