Праздничный салют в честь Дня Победы в Новороссийске начнется в 22:00 на Западном молу, сообщили в пресс-службе администрации города. Его будет видно со всех сторон Цемесской бухты.
Фото: пресс-служба администрации Новороссийска
Перед салютом на морвокзале пройдет четырехчасовой праздничный концерт. Перед жителями и гостями Новороссийска выступят творческие коллективы и оркестр. Начнется концертная программа в 18:00.
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Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске ознаменовал традиционный орудийный выстрел с борта крейсера «Михаил Кутузов». Он прозвучал ровно в 10:00.
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