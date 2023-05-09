Праздничный салют в честь Дня Победы в Новороссийске начнется в 22:00 на Западном молу, сообщили в пресс-службе администрации города. Его будет видно со всех сторон Цемесской бухты.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

Перед салютом на морвокзале пройдет четырехчасовой праздничный концерт. Перед жителями и гостями Новороссийска выступят творческие коллективы и оркестр. Начнется концертная программа в 18:00.

Фотогалерея Как прошел единственный на Кубани парад Победы Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Главный зритель парада Победы в Новороссийске — ветеран Великой Отечественной войны Григорий Коваленко Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Почетные гости Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Первыми прошли барабанщики Казачьего кадетского корпуса Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Новороссийские десантники выстроились на улице Советов Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Во время парада непрерывно шел дождь Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Парад Победы принял командир НВМБ, контр-адмирал Виктор Кочемазов Фото: пресс-служба администрации Новороссийска По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова Фото: пресс-служба администрации Новороссийска По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова Фото: пресс-служба администрации Новороссийска По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Механизированную колонну на параде Победы возглавил отреставрированный танк Т-34 Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Патрульный катер Новороссийской военно-морской базы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Болотоход с гидроциклом Фото: пресс-служба администрации Новороссийска На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Фото: пресс-служба администрации Новороссийска На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Фото: пресс-служба администрации Новороссийска В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Следующая фотография 1 / 22 Главный зритель парада Победы в Новороссийске — ветеран Великой Отечественной войны Григорий Коваленко Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Почетные гости Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Первыми прошли барабанщики Казачьего кадетского корпуса Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Новороссийские десантники выстроились на улице Советов Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Военнослужащие Новороссийской военно-морской базы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Во время парада непрерывно шел дождь Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Парад Победы принял командир НВМБ, контр-адмирал Виктор Кочемазов Фото: пресс-служба администрации Новороссийска По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова Фото: пресс-служба администрации Новороссийска По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова Фото: пресс-служба администрации Новороссийска По центральной улице города прошли казаки, юнармейцы и курсанты Новороссийского государственного морского университета им. Ф. Ф. Ушакова Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Механизированную колонну на параде Победы возглавил отреставрированный танк Т-34 Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Всего в параде задействовали 28 единиц военной техники Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Патрульный катер Новороссийской военно-морской базы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Болотоход с гидроциклом Фото: пресс-служба администрации Новороссийска На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Фото: пресс-служба администрации Новороссийска На площади — береговые ракетные комплексы «Бал» и «Бастион» Фото: пресс-служба администрации Новороссийска В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска В составе ретроколонны — автомобиль ГАЗ-АА (военная полуторка), мотоциклы времен Великой Отечественной войны и УАЗы Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Смотреть

Празднование 78-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Новороссийске ознаменовал традиционный орудийный выстрел с борта крейсера «Михаил Кутузов». Он прозвучал ровно в 10:00.

Наталья Решетняк

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