На Кубани за сутки коронавирусом заболели 26 человек

На Кубани за минувшие сутки специалисты подтвердили 26 случаев заболевания COVID-19. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

В частности, в Краснодаре было выявлено пять случаев, в Сочи — четыре, в Ейском районе — три. По одному человеку заразилось в Новороссийске, Белореченском, Динском, Калининском, Тихорецком и Усть-Лабинском районах.

Всего с начала пандемии на Кубани подтвердили свыше 362 тыс. случаев COVID-19, из медучреждений были выписаны свыше 350 тыс. человек, 11 197 пациентов спасти не удалось. В настоящее время на амбулаторном лечении с COVID-19 находятся 300 человек, в стационарах — 137 пациентов.

В России, по данным федерального оперштаба, за минувшие сутки было выявлено свыше 3 тыс. случаев COVID-19, госпитализировано 283 человека, из больниц выписано более 3,6 тыс. человек, 28 заразившихся коронавирусом умерли.

Михаил Волкодав

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