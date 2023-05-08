В Павловском районе Кубани завершили строительство очистных сооружений производительностью 3 тыс. куб. м в сутки, эта мощность предполагает перспективное развитие района и подключение к сетям новых объектов. Об этом сообщает краевая администрация.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

К настоящему времени на объекте уже завершены пусконаладочные работы и получено разрешение на его ввод в эксплуатацию. Рабочий процесс на очистных полностью автоматизирован, он будет проходить в несколько этапов, включая механическую и биологическую очистку, обеззараживание и обработку осадков, говорится в сообщении.

Михаил Волкодав

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