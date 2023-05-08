В «лобовом» ДТП под Ейском, предварительно, погибли трое человек

В ночь на понедельник в ДТП под Ейском, где в лоб столкнулись два легковых автомобиля, по предварительным данным, погибли трое человек. Об этом сообщает ГУМВД по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУМВД по Краснодарскому краю Фото: ГУМВД по Краснодарскому краю

По данным ведомства, авария произошла на автодороге «Ейск-Ясенская», вблизи поселка Октябрьский. Столкнулись Kia Spectra и Hyundai Accent. По предварительным данным, погибли 31-летняя водитель Kia Spectra , водитель и пассажир второй иномарки. Их личности устанавливаются.

На видеокадрах, которые публикует пресс-служба ведомства, видно, что после столкновения произошло возгорание транспорта.

Сейчас полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Михаил Волкодав

Читайте нас в Telegram