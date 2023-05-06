ГАЗ подал третий иск к Volkswagen на 15,6 млрд рублей

ООО «Автомобильный завод ГАЗ» подал третий крупный иск к Volkswagen. Сумма требований составляет 15,57 млрд руб., указано в картотеке Арбитражного суда Нижегородской области. Суть претензий не уточняется.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Немецкий автоконцерн прекратил контрактную сборку автомобилей на нижегородской площадке в марте 2022 года из-за начала специальной военной операции на Украине. В августе того же года ГАЗ и VW подписали соглашение о расторжении договора.

В марте 2023 года ГАЗ подал первый иск к автоконцерну на 15,6 млрд руб., попросив арестовать все активы Volkswagen в России. В апреле поступило второе исковое заявление о взыскании 28,4 млрд руб. В первом иске ГАЗ просил взыскать ущерб из-за расторжения соглашения, во втором — в основном упущенную выгоду.

Подробнее читайте в материале «Ъ» «Volkswagen вырулил из-под ареста».

Анастасия Еремина