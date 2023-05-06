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В Новопокровском районе отменили карантин по лейкозу скота

На территории хозяйства в станице Плоской Новопокровского района отменили карантин, введеннй из-за вспышки лейкоза крупного рогатого скота (КРС).

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Соответствующий приказ департамента ветеринарии края опубликован на портале администрации Кубани.

Ограничительные меры были введены в зоне заболевания в октябре 2022 года. Приказ об отмене карантина был подписан 5 мая текущего года в связи с оздоровлением животных.

Ранее карантин отменили на территории трех частных хозяйств в Щербиновском районе. Там заболевание обнаружили в селе Екатериновка в апреле текущего года.

Анастасия Донскова

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