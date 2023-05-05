В Севастополе начали проверку после аварии, в которой пострадали 12 человек

Прокуратура Севастополя начала проверку обстоятельств аварии при участии маршрутного автомобиля, в которой пострадали 12 человек. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю

По предварительным данным, вечером 5 мая микроавтобус Mercedes, следовавший по маршруту №20 от остановки «Матрос Кошка» в сторону проспекта Победы, в районе улицы Брестской столкнулся с легковым автомобилем Mazda. После удара маршрутку выбросило за пределы проезжей части. Микроавтобус врезался в дерево и перевернулся.

Пострадавшие пассажиры, среди которых было двое подростков, были доставлены в больницу с различными травмами.

«Следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела»,— говорится в сообщении.

Сотрудники ведомства проверят исполнение перевозчиком законодательства о безопасности дорожного движения при пассажирских перевозках.

Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что на месте аварии работали пять бригад скорой помощи, полицейские и сотрудники МЧС.

Анастасия Донскова

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