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В Севастополе 12 пассажиров маршрутки пострадали при аварии

В Севастополе 12 пассажиров маршрутного автомобиля частного извозчика пострадали при аварии на улице Багрия. Об этом сообщил глава города Михаил Развожаев в Telegram.

Сообщается, что транспорт, следовавший по маршруту №20 под управлением водителя, врезался в дерево.

«Среди пострадавших два подростка 15 и 16 лет»,— говорится в сообщении.

По предварительным данным, тяжелые травмы получили три человека. Увечья еще восьми пассажиров оцениваются средней степенью тяжести.

На месте ДТП работают пять бригад скорой помощи, полиция и сотрудники МЧС. Причина аварии устанавливается.

Анастасия Донскова

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