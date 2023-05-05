Туристы Краснодарского края отправились полюбоваться тюльпанами в Калмыкию

Самый крупный этнокультурный праздник в республике «Фестиваль тюльпанов» собрал туристов не только из соседних территорий, но и из отдаленных уголков страны.

Фото: Пресс-служба МегаФон

Жители Краснодарского края поддержали тренд и не отказались от поездки — на них пришлось порядка 7% туристического потока. Такие выводы сделали аналитики МегаФона на основе исследования обезличенных данных пользователей сети в апреле 2023 года.

Рост туристического интереса к республике в это время объясняется уникальностью мероприятия — оно проходит один раз в году и только в Калмыкии. К тому же — это единственный регион в стране, где тюльпаны цветут в естественных условиях на нетронутых цивилизацией территориях. С прошлого года фестиваль проходит в течение целого месяца и собирает многочисленных гостей на различных тематических площадках. Концерты народной песни и танцевальные мастер-классы, медитации в степи и дегустация блюд национальной кухни, скачки на верблюдах и турнир по калмыцкой борьбе, а также десятки других интересных событий проходят в республике в течение всего апреля.

Фото: Пресс-служба МегаФон

Жители Кубани не отказались от посещения «Фестиваля тюльпанов» и в этом году. Они проехали 500 км в одну сторону, что примерно 6-7 часов на машине или автобусе. Максимальное же расстояние преодолели туристы с Камчатки. Для них дистанция от полуострова до Элисты составила более 7,3 тыс. км по прямой, разница по времени 7 часов, а поездка с учетом двух перелетов и автотрансфера занимает минимум 20 часов в одну сторону. Наиболее редкие гости — выходцы из Магаданской области и Республики Алтай, от каждого региона в республику прибыло всего по несколько человек.

Фото: Пресс-служба МегаФон

«Мы уделяем особое внимание развитию инфраструктуры связи в зоне туристических региональных объектов, где единовременно в сеть выходят тысячи наших абонентов. Путешественники могут с легкостью сообщить близким о прибытии, вызвать такси, а также поделиться фотоконтентом или позвонить по видеосвязи. Для этого инженеры компании анализируют данные и увеличивают емкость сети, модернизируя оборудование. Туристы края только за апрель этого года совершили на 14% больше звонков в сравнении с прошлым годом»,— говорит директор МегаФона в Краснодарском крае и Республике Адыгея Андрей Холодов.

Фото: Пресс-служба МегаФон

Фото: Пресс-служба МегаФон

Во время «Фестиваля тюльпанов» приехавшие совершили более 1,5 млн голосовых вызовов и проговорили по телефону свыше 750 тыс. минут. Если этот голосовой трафик объединить в один разговор, он продлится 1 год и 5 месяцев.

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