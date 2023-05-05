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«Кино», «Повесть о рыжем поэте» и «Изумруд»

Какие концерты, выставки и спектакли можно посетить в Екатеринбурге с 6 по 12 мая

На концертных площадках Екатеринбурга можно посетить выступления групп «Кино» и «Изумруд», услышать песни на стихи Булата Окуджавы, увидеть узбекские танцы. В театрах — сходить на спектакль о поэте Борисе Рыжем, в музеях — на выставку Алексея Лебедева «Верю в свою звезду». Подробнее о культурных мероприятиях на неделю — в обзоре «Ъ-Урал».

Ансамбль "Изумруд"

Ансамбль "Изумруд"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ансамбль "Изумруд"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Концерты

В джаз-клубе EverJazz 6 мая группа «Изумруд» представит концертную программу «Фьюжный ветер». Исполнители играют на народных музыкальных инструментах в современных стилях и жанрах. Эстетически насыщенные композиции группы сочетают элементы классики, этники, джаза, блюза и арт-рока. Зрители услышат и регги, и латину, и фламенко, и трип-хоп, и цыганский панк и другие мелодии «музыки мира». Стоимость билета — от 700 руб.

В Камерном театре 6 мая состоится вечер ведущего артиста Пермского академического Театра-Театра Альберта Макарова с программой «Один солдат на свете жил…». Это будет концерт-посвящение Булату Окуджаве. Зрители услышат всеми любимые песни маэстро. Окуджава писал о войне по-особенному — не парадно, просто, сохранив душевный свет и любовь к жизни. Это мудрое отношение к прошлому, удивительные стихи, воспоминания и песни поэта-фронтовика вдохновили Альберта Макарова на создание концерта. Стоимость билета — от 900 руб.

Киноконцертный театр "Космос"

Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Киноконцертный театр "Космос"

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На сцене киноконцертного зала «Космос» 6 мая выступит государственный ансамбль танца «Бахор» имени Мукаррам Тургунбаевой. Зрителей ждут узбекские танцы под аккомпанемент национальных инструментов, которые погрузят в особенную атмосферу Узбекистана, познакомят с традициями этой страны. В прошлом году известному коллективу исполнилось 65 лет. С авторскими танцевальными программами он объездил более 60 стран. В репертуаре труппы более 200 хореографических композиций. Стоимость билета — от 300 руб.

В Музее андеграунда 6 мая пройдет лекция-концерт по истории панк-движения «Из грязи в князи. История американского панк-рока 90-х». Посетители узнают, как появились калифорнийские группы: Green Day, Offspring, Blink-182, Bad Religion, NOFX и другие, какое влияние оказал на этот жанр гангста-рэп, за что многие панки возненавидели группы третьей волны и другие интересные подробности. Лайв-сет исполнят Михаил Головизнин, Артем Захаров, Никита Жуков (Donbaton), Настя Михайлова (Flowerchild), Никита Носов. Стоимость билета — 300 руб.

Джаз-клуб EverJazz

Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Джаз-клуб EverJazz

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

На площадке джаз-клуба EverJazz 8 мая состоится выступление резидента клуба — квартета Данияра Баяманова. На концерте прозвучат джазовые аранжировки участников коллектива на известные композиции Элвиса Пресли, Эрика Клэптона и Стинга. В квартет входят Павел Стародубцев (фортепиано), Виктор Дюдяев (бас), Кирилл Кирпичев (барабаны), Данияр Баяманов (гитара, вокал). Стоимость билета — от 700 руб.

В Ельцин Центре 9 мая состоится концерт «Новая музыка в зале Свободы: Сложное простое». Концерт объединил струнные квартеты композиторов, которые в сочинениях рефлексировали на тему Второй мировой войны. В Восьмом квартете композитор Дмитрий Шостакович использует собственные темы из Первой и Восьмой симфоний, Трио, Виолончельного концерта и «Леди Макбет Мценского уезда». Восьмой квартет композитор официально посвятил памяти жертв фашизма и войны. Другое сочинение — квартет Стива Райха Different Trains — представляет собой полуавтобиографическое повествование. Автор с помощью электронных средств переплетает воспоминания о собственном детстве в Америке 40-х годов и воспоминания человека, который ребенком пережил Холокост. Стоимость билета — 250 руб.

Юрий Каспарян во время концерта группы "Кино"

Юрий Каспарян во время концерта группы "Кино"

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Юрий Каспарян во время концерта группы "Кино"

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В МТС Live Холл 10 мая состоится концерт группы «Кино». Зрители услышат голос легендарного Цоя под музыкальный аккомпанемент от Александра Титова, Игоря Тихомирова и Юрия Каспаряна. Большая часть материалов будет исполняться близко к оригиналу, но зрители услышат и импровизацию, и новые прочтения музыки Виктора Цоя. Стоимость билета — от 2,7 тыс. руб.

В джаз-клубе EverJazz 11 мая состоится концерт шведского музыканта Адама Эвальда. Его музыка отличается нежностью и меланхоличными мелодиями, романтикой, отчаянной верой в возможность любви. Все это контрастно сочетается с самоиронией и скандинавским юмором. В Европе Адам Эвальд считается основоположником музыкального жанра chamber pop (камерный поп) и самым активно гастролирующим музыкантом года. Стоимость билета — от 800 руб.

Выставки

В Музее истории Екатеринбурга 10 мая состоится перфолекция «Литературное творчество студентов 1940-х — 1950-х годов под надзором и без…». В эти годы во многих советских вузах студенты создавали литературные группировки и кружки, издавали неформальные журналы и альманахи, публиковали свои первые литературные опыты в вузовских многотиражках. О литературных исканиях свердловских студентов послевоенного времени расскажет кандидат исторических наук, доцент УрФУ Юлия Русинова. Гости услышат и исполнение избранных стихотворений участниками Городских актерских мастерских. Режиссер перфолекции — Ирина Лядова. Посещение мероприятия доступно после регистрации и приобретения билета, его полная стоимость — 200 руб.

Музей андеграунда

Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Музей андеграунда

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Музее андеграунда 11 мая откроется выставка Алексея Лебедева «Верю в свою звезду» из коллекции Владимира Кричевского. На его работах запечатлены религиозные сюжеты, «свои» Брюсов и Достоевский, Ван Гог и Пикассо. Для картин Алексея Лебедева характерны повышенная экспрессия, насыщенность цветов, изощренность контурных линий, эксперименты со «смешанными техниками» и другие своеобразные приемы. Выставка продолжит работу до 9 июля. Стоимость полного билета – 300 руб.

Дворец культуры железнодорожников

Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Дворец культуры железнодорожников

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Спектакли

Во Дворце культуры железнодорожников 6 мая покажут музыкально-театрализованное представление «Подвиг Урала», посвященное 80-летию Уральского добровольческого танкового корпуса. Постановка рассказывает о земляках, их героическом труде и военных победах со времен великих потрясений начала ХХ века до наших дней. Программа создана Народным ансамблем танца «Сказ» им. Александра Поличкина при участии артистов ансамбля «Созвездие Урала» и коллектива современной хореографии «Лаборатория танца». Режиссер-постановщик спектакля — Дмитрий Самылов. Стоимость билета — от 300 руб.

В Доме актера 10 мая покажут спектакль «Повесть о рыжем поэте», посвященный творчеству Бориса Рыжего и его видению Екатеринбурга. Автор литературной композиции и режиссер — Дмитрий Касимов. В программу спектакля вошли стихи Бориса Рыжего, критические статьи о его поэзии, кроме того — воспоминания его друзей-поэтов Олега Дозморова, Дмитрия Рябоконя, Елены Тиновской, Натальи Смирновой и супруги поэта Ирины Князевой. «Повесть о рыжем поэте» — это целостное представление литературной жизни провинциального Екатеринбурга на рубеже 90-х и «нулевых», где Борис Рыжий — молодой парень, стремительно выросший в поэта и критика. В спектакле участвуют: Дмитрий Касимов, Маргарита Мазитова, Николай Ротов, Александр Алферьев и Наталья Комарова. Стоимость билета — 500 руб.

Во Дворце культуры железнодорожников 12 мая покажут комедию «С любовью не шутят» режиссера Сергея Мажарова. Спектакль по мотивам произведений писателя Антона Чехова «Размазня», «Предложение» и «Медведь». Сюжет постановки рассказывает о непростом поиске счастья и любви. Стоимость полного билета — 300 руб.

Кино

В Ельцин Центре с 4 мая по 10 мая показывают фильм «Все страхи Бо» режиссера Ари Астера. Главный герой Бо боится выходить из дома, потому что мир полон опасностей, а улицы кишат сумасшедшими. Но однажды он путешествует в родной город, несмотря на страхи. Его поездка будет выходить за рамки пространства и времени и отучит Бо от страхов. Кинопоказ проходит на английском языке с русскими субтитрами, стоимость билета — 320 руб.

Ельцин Центр

Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Ельцин Центр

Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В Ельцин Центре 9 мая бесплатно покажут сразу три фильма, посвященные 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне: «Летят журавли», «Белорусский вокзал» и «Иди и смотри». Вход на кинопоказ доступен по регистрации.

Подготовила Анастасия Таначева

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