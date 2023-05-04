Поезд между Астраханью, Имеретинским курортом и Новороссийском запустят с 27 мая

Поезд между Астраханью, Новороссийском и курортом Имеретинский запустят с 27 мая. Об этом сообщает пресс-служба «Приволжской ЖД».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «ПривЖД» Фото: пресс-служба «ПривЖД»

В компании отметили, что маршрут назначен для удовлетворения спроса пассажиров летом. В составе будет следовать группа вагонов, следующих из Астрахани до Новороссийска.

«Маршрут поезда пройдет через Волгоград, Волгодонск, Краснодар, Туапсе, Сочи, Адлер и другие города»,— говорится в сообщении.

Из Астрахани состав будет отправляться в 21: 45. Убытие из Имеретинского курорта будет осуществляться в 20:57. Поезда будут курсировать в период до 29 сентября текущего года. Из Имеретинского Курорта поезд будет отправляться с 29 мая по 27 сентября по датам.

Анастасия Донскова

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