Компания «Казахстанские железные дороги» запретит поставки нефти в Тамань

Компания «Казахстан темир жолы» (КТЖ, «Казахстанские железные дороги») запретит поставку нефтепродуктов в порт Тамань. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы железнодорожного оператора Казахстана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Причины запрета не раскрываются. Он коснется перевозок до платформ «Вышестеблиевская», «Вышестеблиевская-экспорт» и «Вышестеблиевская-налив».

«Трейдеры заявили, что терминал продолжает обрабатывать нефтепродукты и сжиженный нефтяной газ (LPG)»,— говорится в сообщении.

Как сообщает «Ъ», ограничения являются временными и продлятся с 8 мая до официального распоряжения об их отмене, при этом запрет может быть снят досрочно «в случае улучшения ситуации».

Накануне в районе порта Тамань загорелся резервуар с нефтепродуктами. По данным экстренных служб, происшествие было вызвано ударом беспилотника. Площадь пожара превысила 1,2 тыс. кв. м.

Ночью 4 мая пожар также произошел на территории Ильского НПЗ. Предварительная причина происшествия — удар беспилотника.

Анастасия Донскова

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