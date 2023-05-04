Eurospar откроет супермаркет площадью 3,8 тысячи кв. м в Петербурге

В ТРЦ River House в Петроградском районе откроется магазин сети Eurospar площадью более 3,8 тыс. кв. м. Супермаркет будет открыт в третьем квартале 2023 года, узнал «РБК-Петербург» в компании Jensen Group, которая управляет ТРЦ.

Сеть будет размещена на первом этаже комплекса. Ремонтные работы начнутся после майских праздников, открытие планируется на третий квартал текущего года. Как подсчитали эксперты, арендная ставка составит около 800-900 руб. за кв. м в месяц. При этом руководитель отдела исследований и консалтинга IPG.Estate Валерий Трушин отмечает, что ставка может доходить и до 2,5 тыс. руб. за кв. м в месяц.

Ранее, с 2016 года, эту торговую площадь занимал гипермаркет О’КЕЙ. Согласно данным на сайте ТРЦ River House, он все еще работает. Расторжение договора с гипермаркетом в компании связали со «стратегическим партнерством с сетью супермаркетов Eurospar».

Сеть Eurospar вышла на петербургский рынок в 2020 году. В настоящий момент в городе открыто 8 магазинов Eurospar. Всего в России работает 200 супермаркетов в 12 регионах России, а выручка ООО «СПАР Миддл Волга» за 2021 год составила 78,5 млрд руб., прибыль — 161,2 млрд руб., следует из данных РБК Компании.

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