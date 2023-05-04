На Кубани нашли обломки беспилотника, атаковавшего НПЗ в Ильском

Остатки беспилотника, который атаковал нефтеперерабатывающий завод в Северском районе Краснодарского края, якобы нашли. По данным Shot, еще один резервуар получил повреждения.
Сообщается, что на месте нашли двигатель и обломки аппарата. Диаметр отверстия в поврежденном резервуаре составляет около одного метра.
Резервуары с нефтепродуктами загорелись на территории ООО «КНГК-ИНПЗ» (Ильский НПЗ им. А. А. Шамара) около 2:05. Площадь пожара составила 400 кв. м. Полностью ликвидировать пожар удалось в 05:17. По данным ТАСС, предварительной причиной происшествия стал удар беспилотника.
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